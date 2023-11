Tigres de Cartagena se arma corriendo, pero de momento da la pelea

Tigres de Cartagena ha tenido un interesante comienzo en el Torneo de Béisbol Profesional Colombiano.

Fue un equipo armado a las carreras sin el debido tiempo para intentar conformar un mejor plantel. La fanaticada se preocupaba porque no tenía noticias de Tigres a menos de un mes de iniciarse el campeonato. No se quería tener una cenicienta y jugaos cuatro partidos la novena de Cartagena no lo es. Fredy Jinete y Hegel Ortega, el nuevo Binomio de Oro del béisbol colombiano

Ha ganado dos partidos y perdido dos. Sumó un triunfo ante el fuerte Caimanes y otro ante Leones. Los dos compromisos se realizaron en Barranquilla, debido a que en Cartagena solo se podrá jugar después de las fiestas novembrinas.

La quinta salida será esta noche en Barranquilla, nuevamente ante el equipo de Leones, a las 7 de la noche.

Jean Ruiz será el lanzador abridor del juego.