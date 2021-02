Los daños sufridos por la parte delantera de la camioneta reflejan solo una parte de la historia. La policía contó el resto. Tiger Woods tenía suerte de estar vivo, dijeron los agentes, y se lo debía a la tecnología moderna y a una buena dosis de fortuna.

La buena noticia es que Woods había sobrevivido luego de ser sacado de entre los escombros del vehículo tras accidentarse en Los Ángeles. Aunque sufrió lesiones severas, incluidas varias fracturas en una pierna, y tendrá una convalecencia prolongada. (Tiger Woods resulta herido en un accidente de tránsito).

Otro aspecto alentador es que no hay indicios de que Woods estuviese impedido de algún modo al producirse el accidente, un elemento importante en vista de sus antecedentes.

La mala noticia es que la carrera del golfista más grande de la historia _ al menos en los grandes torneos _ seguramente llegó a su fin.

Volver de su reciente operación en la espalda a los 45 años ya iba a ser problemático. El propio Woods había dicho que no había garantías de que podría regresar.

Agréguele a esto las serias lesiones de su accidente y el retorno parece imposible.

Woods no es Ben Hogan, quien regresó tras sufrir un accidente que casi le cuesta la vida en 1949 para ganar el US Open al año siguiente. Hogan era nueve años menor, no tenía un historial de operaciones en las rodillas y la espalda ni debía que hacer grandes esfuerzos para sacar tiros largos como los de sus rivales.

Woods ya se mostraba frágil y muchos se preguntaban si podría volver a jugar al máximo nivel. Tal vez tenga la misma determinación de Hogan en su batalla contra la adversidad, pero hay un límite para lo que podrá hacer con un cuerpo tan golpeado.

Esto quiere decir que el récord de Jack Nicklaus de 18 títulos grandes ya no corre peligro (Woods suma 15). Que la afición no volverá a disfrutar una victoria como la del Masters del 2019.

Y que el golf no generará tanto entusiasmo por bastante tiempo.