Tiene una bala en el muslo, pero aún sueña con llegar al Manchester City

Rafael Mercado, fútbolista de la selección Colombia sub-17

Hace menos de un mes jugó un amistoso de Colombia ante Perú en Bogotá

El joven cartagenero estuvo en la selección Colombia sub-17 que ganó el bronce en los Juegos Bolívarianos de 2022 en Valledupar. En ese certamen hizo dos goles. También hace parte de Real Cartagena, con el que sumó tres partidos la temporada anterior.

De a poco va recuperándose del susto luego que el pasado sábado un pistolero ingresó a una barbería en el barrio Olaya Herrera, hizo varios tiros, asesinó a Keiner Blanco e hirió a dos personas, entre ellas precisamente Rafa Mercado, quien se encontraba en el sitio esperando turno para cortarte el cabello.

Asegura que está tranquilo y muy optimista. “Mi estado anímico está al ciento por ciento. Ya hablé con mis compañeros de la selección Colombia y me prometieron que darán lo mejor en el Suramericano que se celebrará en Ecuador desde el 30 de marzo. Yo no podré acompañarlos, pero creo en ellos, en el cuerpo técnico, sé que harán un gran papel. Yo estoy concentrado en lo mío, quiero recuperarme plenamente y regresar más fuerte a las canchas”.

Sobre cómo pasó la noche del domingo, Mercado afirma que “siento un poco de dolor cuando me muevo, pues la bala está ahí en el muslo todavía. Me harán una ecografía primero, aún no sé cuándo se hará la cirugía, en la que me meterán unos clavos. Voy paso a paso, la gloria para Dios que quiso que siguiera con vida, estaba en el lugar equivocado, pero ya le di vuelta a la página y voy pa’ encima”, remató Mercado, quien se formó como futbolista en Talentos Cartageneros y logró destacarse en las selecciones Bolívar infantil, prejuvenil y juvenil.

Real Cartagena también se pronunció en sus redes sociales y dijo: “Estamos contigo Rafa”.