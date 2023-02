¡Tiene un pie afuera!: Si Junior no le gana a Equidad, el técnico se iría

“Eso está claro, si Reyes no gana, se tiene que ir. Por dignidad no debe esperar la llamada de los Char (máximos accionistas), él mismo debe agarrar sus motetes y salir del equipo. Junior tiene equipo para ser grande, cómo así que se han jugado cinco fechas y aún no hemos ganado un solo partido”, comentó eufórico Ozuna, quien en su habitación tiene más de 60 camisetas originales del club de sus amores.

Junior está en la casilla 17, con 3 puntos, producto de 3 empates y 2 derrotas. “Nombe no hay derecho, estamos a dos puntos del colero, que es Huila, con un punto. He tenido días difíciles, es que cuando a Junior le va mal mi vida es un martirio”.

Ozuna asegura que la ha pasado bien en el último año. “Hay equipo para pelear título, pero no sé qué pasa, no se dan las cosas, me emocioné con la llegada de Quinterito, tenemos a Bacca, hay jugadores de perrenque, pero los resultados no aparecen y estoy al borde de una crisis emocional”.