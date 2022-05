May 01 - 11:58

El programa español El Chiringuito In Side no solo rompió el récord de audiencia durante el partido de la semifinal de la Champions entre Real Madrid y Manchester City con más de 270 mil fanáticos que estaban viendo el en vivo si no que se presentó una situación muy simpática aunque aparatosa con la caída al suelo con todo y silla del polémico panelista Cristóbal Soria, un declarado antimadridista.

Todo ocurrió cuando el Real Madrid anotó el segundo gol por intermedio de Rodrygo y que provocó una gran euforia en el set por parte de los tertulianos madridistas.

Tras el gol, ellos fueron a dedicarle el gol y a ‘mamarle gallo’ a Cristóbal Soria, quien estaba sentado con la cara larga, con tan mala suerte que la silla se le volcó y cayó al suelo.

Por fortuna Cristóbal Soria no tuvo lesiones graves durante la caída y solo fue un susto que provocó después muchas risas.

Este programa tuvo muchas emociones durante el juego. Con el gol del City Cristóbal Soria y Jota Yordi festejaron la posible clasificación a la final del City y hasta gritaron “¡vamos a París, vamos a París!”.

Pero sobre el final de los 90 minutos reglamentarios Rodrygo Goes anotó el primero del Madrid y minutos después el segundo para voltear la torta con una gran remontada, la cual selló en forma sensacional Karim Benzema con su gol de penalty.