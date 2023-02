Teófilo Gutiérrez le echó ‘limón a la herida’ de Junior tras la derrota

Teo Gutiérrez subió una foto en el camerino de Bucaramanga con varios de sus compañeros del equipo Leopardo y le agregó esas palabras que seguro no cayeron bien en los hinchas de Junior.

Gutiérrez hizo todo lo posible para regresar a Junior, pero el club le cerró las puertas, debido a la mala relación en la actualidad del atacante con la familia Char, máxima accionista del club.

Hizo de todo para volver, incluso publicó en redes sociales su deseo de ponerse la camiseta del club de sus amores, pero los directivos no cambiaron de posición y dijeron no. El tiburón, con ‘Quinterito’, todavía no muerde ni asusta