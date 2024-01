Sabalenka derrotó a ‘Coco’ Gauff y defenderá su corona en Australia

Sisbén: Programas sociales y beneficios para hogares en grupos C y D

El inicio fue arrollador para la bielorrusa que, tal y como estaba previsto, no dejó que la estadounidense encontrara el ritmo mediante furiosos golpes muy planos y un gran porcentaje de primeros servicios.

A pesar de la igualdad en el marcador (5-5), Sabalenka era la que dominaba y Gauff, con rostro de preocupación, rezaba para que la buena sensación de pelota de su rival se esfumara.

No fue así y se impuso Sabalenka en el juego de desempate tras apuntarse los primeros cuatro puntos, por 7-2.

El segundo parcial fue más estable, después de que ambas tenistas no perdonaran con sus servicios hasta el 4-4. Gauff, que del mismo modo que el joven Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev este miércoles no fue capaz de reencontrarse con su mejor versión, cometió dos errores no forzados con su servicio, para dar a Sabalenka un juego al resto que acabaría suponiendo el partido, tras cerrar el set al saque por 6-4.

Sabalenka acabó el choque con 33 golpes ganadores y 28 errores no forzados, y tuvo un porcentaje de primeros saques del 72%.