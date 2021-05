Rafa, de 34 años, ganó dos de los tres precedentes enfrentamientos con Shapovalov.

Ganó con contundencia Zverev ante el boliviano Hugo Dellien, número 128 del ránking (6-2 y 6-2), y también salió con buen pie Tsitsipas, quien se impuso al croata Marin Cilic por 7-5 y 6-2.

Zverev, ganador de cuatro títulos Masters 1.000, jugará los octavos contra el japonés Kei Nishikori mientras que Tsitsipas se verá las caras con el ídolo romano Matteo Berrettini, número 9 del ránking.

Sigue practicando un tenis de altísimo nivel el ruso Aslan Karatsev, que tras jugar las semifinales del Abierto de Australia y ganar al serbio Novak Djokovic en Belgrado, eliminó a su compatriota Daniil Medvedev (n.2).

Triunfos importantes para los españoles Roberto Bautista, a costa del chileno Cristian Garín, y para Alejandro Davidovich, quien en su debut absoluto en Roma se regaló un octavo de final contra Djokovic, este jueves en la pista central del Foro Itálico.

Si en el circuito masculino cayó Medvedev, hubo aún más campanadas en el femenino, con la número 2, Osaka, la número 3 y vigente campeona, Halep, la número 5, la estadounidense Sofia Henin, y la número 8, Serena Williams, que se despidieron del torneo.

Osaka se rindió ante la estadounidense Jessica Pegula, número 31 del ránking WTA, por 7-6(2) y 6-2 en una hora y media, mientras que más cruel fue la despedida de Halep, quien se lesionó en una pantorrilla con 6-1 y 3-3 a favor en el marcador.

Henin,ganadora del Abierto de Australia de 2020, se rindió en poco más de una hora ante la checa Barbora Krejcikova (6-1 y 6-4) mientras que le tocó a la argentina Nadia Podoroska dar la campanada más fuerte al doblegar a Serena Williams, cuatro veces campeona en la tierra batida del Foro Itálico.

“En estos partidos uno da lo mejor que tiene. Juego más suelta contra las grandes jugadoras. No puedo escatimar demasiado. No me quiero guardar nada. Estos partidos me demuestran que estoy al nivel”, afirmó una satisfecha Podoroska, número 44 del mundo, al acabar el duelo.

En la próxima ronda le espera la croata Petra Martic, número 25 del mundo.

Se salvaron de unos momentos complicados Garbiñe Muguruza, tres veces semifinalista, que remontó y ganó a la estadounidense Bernarda Pera (2-6, 6-0 y 7-5), y la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, que venció 6-4 y 6-1 a la kazaja Yaroslava Shvedova.