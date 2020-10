Tras 10 días de aislamiento, el tenista caleño Juan Sebastián Cabal fue sometido a una nueva prueba PCR para COVID-19 y el resultado volvió a ser positivo.

Según Cabal, por este motivo: “sigo encerrado, aislado y continúo con síntomas, cada vez más leves”.

La raqueta de 34 años agradeció a quienes han estado pendientes de su recuperación y se excusó por no haber informado mucho sobre su situación. “No han sido días fáciles, así que no los he informado mucho”.