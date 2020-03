“He tratado de ayudar por mi lado”, Farah sobre casos de boldenona en el país

El tenista Robert Farah tuvo su primer contacto con la prensa este martes, tras la Final en el Abierto Mexicano y previo a la serie de Copa Davis de este 6 y 7 de marzo ante Argentina.

Uno de los temas que tocó el vallecaucano fue el de su episodio de dopaje por boldenona, sustancia anabólica que habría ingerido por consumir carne en Cali.

Farah aseguró que físicamente está a punto, a pesar de comenzar la temporada en febrero, pero también dejó algunas palabras sobre los casos de los pesistas Yenny Sinisterra, Juan Felipe Solis y Ana Iris Segura.

“Me di cuenta ahí mismo, no es una situación fácil. He tratado de ayudar por mi lado, les he pedido que tengan paciencia, es algo que toca luchar y afrontar”, comentó.

Además, manifestó que “como deportistas, que nos testean, tenemos que tener cuidado sabiendo de la posible contaminación. Pido que como es año Olímpico mi caso sea ejemplo para que vayan con cuidado en lo que consumen”.

Por otro lado, habló de la pareja argentina que conforman Leonardo Mayer y Máximo González, a quienes han enfrentado junto a Juan Sebastián Cabal.