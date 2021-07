`No es lo más importante sentirse a tope en las primeras dos rondas. Lo que se procura es no quedar fuera`, dijo Federer. `Ya estoy en la tercera ronda. Estoy realmente feliz con mi nivel ahora mismo`.

Barty evitó un adiós prematuro, teniendo que sobreponerse a que su saque le falló durante la tarde. La australiana cometió nueve dobles faltas, incluyendo tres en el primer juego, y le quebraron el servicio en tres ocasiones. Pero también acumuló 33 tiros ganadores contra 12 de Blinkova.

`No fue mi mejor día con el saque`, reconoció Barty. `Estaba un poco fuera de ritmo. Hay días en los que te sientes como una gigante que no falla nunca. En otros días, como el de hoy, te sientes como una enana`.

Barty, la campeona del Abierto de Francia 2019, necesita dos victorias más para alcanzar los cuartos de final de Wimbledon por primera vez.

Svitolina sucumbió ante Magda Linette, quien consiguió la victoria más importante de su carrera tras imponerse 6-3, 6-4. La jugadora polaca, 44ta en el ránking, nunca había derrotado a una rival entre las 15 mejores del mundo en un partido completo.

Linette acumuló 28 tiros ganadores contra apenas ocho de la ucraniana Svitolina, quien alcanzó las semifinales de Wimbledon hace dos años.

`Cualquiera puede ganar un torneo. Tenemos a muchas jugadores muy buenas’, reflexionó Svitolina sobre el cuadro femenino.

Coco Gauff regresó a la Cancha Central y derrotó a una rival que le dobla la edad para instalarse en la tercera ronda.

La estadounidense de 17 años dio cuenta de Elena Vesnina, una rusa de 34 años, por 6-4, 6-3 y sigue en carrera para repetir en la segunda semana en la Catedral.

Gauff causó sensación hace dos temporadas, cuando era una quinceañera y alcanzó los octavos de final.

`La verdad es que no recuerdo mucho de mi experiencia en la Cancha Central`, dijo Gauff. `No sé, me parece como borroso’.

El chileno Cristian Garín (17mo cabeza de serie) siguió su buena marcha al acceder a la tercera ronda con un triunfo 7-6 (3), 6-2, 2-6, 7-6 (5) sobre el australiano Marc Polmans.

Se trata de su mejor resultado en el All England Club, donde no había logrado victorias previamente. Y lo consiguió tras alcanzar la cuarta ronda en Roland Garros el mes pasado, para su mejor actuación en un major.

`Estoy muy contento por la regularidad que estoy teniendo en los Grand Slam, son los torneos que más valoro`, dijo Garín. `Aquí en Wimbledon nunca había ganado un partido, estoy en tercera ronda y eso me pone muy contento’.

Daniil Medvedev (2do cabeza de serie), Alexander Zverev (4to) y Matteo Berrettini (7mo) también avanzaron a la tercera ronda.