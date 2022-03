El primer juego de la noche, entre Nicolás Mejía y Sebastián Korda terminó a favor del norteamericano, con parciales 6-4, 1-6 y 6-4, en un juego que se extendió gracias a la reacción del colombiano, aunque no le alcanzó para superar al estadounidense. ( Colombia pierde primer punto con Estados Unidos ).

No fue una buena noche para el tenis colombiano este viernes, luego de que Nicolás Mejía y Alejandro González cayeran en los dos primeros partidos del clasificatorio de la Copa Davis, que se disputa entre Colombia y Estados Unidos en territorio norteamericano.

“Triste por no sacar la victoria, pero se compitió de una buena manera, pero lastimosamente al final esos errores con mi saque, que me empecé a apurar un poco, no nos ayudaron. Creo que hicimos un buen partido y las victorias ya llegarán”, manifestó Mejía al final del encuentro.

A segunda hora, Alejandro González no pudo con Taylor Fritz y cayó muy rápido, con parciales 6-1 y 6-0, con un estadounidense que estuvo inspirado y solo necesito de cinco quiebres para quedarse con la victoria y darle el segundo puntos a Estados Unidos en la clasificación.

Este sábado, la acción empezará desde las 4:00 de la tarde, hora colombiano, con el partido de dobles, donde están programados para jugar Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ante Rajeev Ram y Jack Sock. Luego se jugarán los dos singles finales: Nicolás Mejía vs Taylor Fritz y Alejandro González vs Sebastian Korda, este último en caso de ser necesario.