A sus 32 años, José Manuel Nájera mantiene su técnica y capacidad de juego y eso, sumado a las ganas y profesionalismo, se convierten en sus principales cosas para mostrar en su nueva experiencia como jugador en el fútbol de los Estados Unidos.

“El equipo se llama New York Contour United, es proyecto de un empresario, que armó el equipo desde el año pasado y juega la liga UPSL, es una liga de jugadores en desarrollo. Yo llego acá porque el técnico lo conocí jugando la vez pasada que vine a Cosmos y él me dijo que si quería ser parte del equipo, pues necesita jugadores con experiencia para ayudar a los jóvenes en proyección y yo le dije sí de una”, asegura Nájera, cartagenero de nacimiento y quien actuó en varias temporadas en el Real Cartagena y también pasó por La Equidad, Bucaramanga y Bogotá Fútbol Club, además de actuar en el exterior en Mineiros de Guayana (Venezuela) y Unión Comercio (Perú).

¿Por qué dijo sí al proyecto?

- Me encontraba sin equipo y en lo personal me sirve mucho por el ritmo que se juega acá en estas ligas. Aquí se corre mucho.

¿Cuáles son sus expectativas en este nuevo proyecto?

- Seguir jugando, mostrar mi talento, todavía estoy con las condiciones de aportar mi fútbol en cualquier equipo y gracias a Dios me dan la oportunidad acá en Estados Unidos. Estas ligas la miran mucho los entrenadores de la MLS, vamos a ver qué pasa a futuro.

¿Cómo le ha ido en ese club hasta el momento?

- Llevamos 4 partidos y l4 victorias. Estamos en el primer lugar.

¿Le costó mucho el regreso a las canchas tras un tiempo inactivo?

- La técnica y las ganas se mantienen. Tengo mucho fútbol para dar. Físicamente todavía me falta mejorar, mentalmente estoy fuerte, sabiendo que debo esforzarme para volver a coger mi ritmo y estar preparado para una mejor oportunidad en un equipo de primera en cualquier país.

¿Futbolísticamente cómo ve al plantel?

- Es un equipo con excelentes jugadores, hay futbolistas de Colombia, El Salvador, Hondura y de Estados Unidos.

¿Cómo se ha sentido en lo personal hasta el momento?

- Muy bien, cada día tratando de agarrar ritmo, sabiendo que no ha sido fácil con lo de la pandemia. Cuando llegué a Nueva York me enfermé y solo he podido jugar dos partidos, pero ya marqué gol y todo. Vamos bien.

¿Cómo le va con el idioma?

- En el equipo hay muchos hispanos. Con eso no he tenido problemas.

¿Qué tan segura es esa liga tras la pandemia?

- El tema de bioseguridad acá es muy bueno, acá está más controlado el virus

¿Cuándo termina el torneo?

.La Liga se acaba en julio, pero clasificando jugamos las nacionales y se irá hasta agosto.

¿A la distancia que piensa del nuevo proyecto de Real Cartagena?

- La verdad el proyecto de Real Cartagena para los dueños es un buen negocio, pero para la afición no tanto. No es justo que estemos pensando en proyecto o procesos, sabiendo que Real es un equipo de primera y que necesita estar jugando en la A. La hinchada merece respeto.