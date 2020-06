No le he faltado a mi deporte, tengo fe que iré a los Olímpicos: Ana Segura

Con a frente en alto, segura de sí misma, confiando en Dios y sabiendo que no ha hecho nada malo, la pesista bolivarense Ana Iris Segura espera que el supuesto dopaje por el que se le acusó se aclare pronto para ella seguir brillando en las diferentes competencias nacionales e internacionales.

Desde a finales de febrero de 2020, cuando se le presentó esta situación, Segura no se había referido al tema.

“En estos momentos me encuentro suspendida por un positivo adverso, eso significa una sustancia de boldenona en mi orina, supuestamente, pero me siento tranquila porque sé que no he cometido ninguna infracción, por amor a mi deporte lo respeto y valoro las cosas que he conseguido a través del mismo”, dijo Segura, quien en los 48 kilogramos ha mostrado su grandeza en el levantamiento de las pesas.

La muestra fue realizada al azar por parte de la Wada (Agencia Mundial Antidopaje) el pasado 20 de enero en una concentración de la selección Colombia de pesas en Bogotá.

La Wada es la encargada de hacerle el seguimiento a los deportistas de alto rendimiento de las diferentes federaciones deportivas.

Ella pasó días difíciles, muy duros, así lo reconoce. “Cuando recibí esa noticia me sentí frustrada de verdad, pero ahora levanto mi cabeza, se ha prendido una luz de esperanza y sé que todo se va a aclarar”, agrega sin titubeos y llena de confianza.

¿Cómo va el proceso?

- En estos momentos me encuentro en proceso de abogados, ellos están trabajando duro para que todo esto se aclare, pero no han podido avanzar lo que quisieran por la crisis del COVID-19.

¿Qué siente en estos momentos?

- Esto es muy duro y triste porque cuando sale un positivo adverso no se puede entrenar junto los compañeros. Duele mucho estar apartado. Sin embargo sigo entrenando en casa, no he parado, tengo la fe que voy a ir a los Juegos Olímpicos en 2021.

Ganó tres medallas de oro para Bolívar en los pasados Juegos Nacionales. Ese fue el último triunfo de Ana Iris, quien recuerda my especialmente el día que se cubrió de gloria en el departamento.

“Me siento muy orgullosa de representar a Bolívar. Valoro mucho lo que hizo por mí en su momento Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar y Elías Del Valle, gerente de altos logros del departamento. Con los colores de Bolívar he sido campeona muchas veces, pero esos tres oros en los Juegos Nacionales me dieron muchísima alegría porque tenía un compromiso conmigo misma y con un departamento que me abrió las puertas. Prometí tres oros y lo conseguí”.