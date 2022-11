Televisión: el que no tenga DirecTV Sports ‘sufrirá’ en el Mundial

El amante del fútbol del país que tenga Directv estará tranquilo, pues todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 los podrá ver por esta señal, mientras los que no lo tienen ‘sufrirán’, ya que los canales nacionales como Caracol y RCN no tendrán transmisión de algunos duelos atractivos. Les toca correr a la tienda del barrio. Lea aquí: ¡Se apretó el Grupo H!: Ghana se llevó por delante a Corea del Sur

Partidos como el de esta tarde entre Portugal vs. Uruguay solo se podrá ver por Directv, también pasará con la definición del Grupo A, en donde Ecuador busca la clasificación mañana ante Senegal. El duelo Polonia vs. Argentina, Portugal vs. Corea del Sur y Brasil vs. Camerún tampoco será por televisión abierta en territorio nacional.

El Mundial de Qatar 2022 es el máximo evento deportivo del año, por eso todas las miradas van dirigidas a este certamen.