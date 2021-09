Posso, optimista

Eduardo Posso, uno de los integrantes del equipo, hace ruta desde 2019 en Team Mi Vaquita y desde entonces se ha enamorado de esta modalidad. “Lo que más me gusta de este deporte es que es de dedicación, de sacrificio, estoy haciendo lo que más me gusta. Me va bien en la crono y me defiendo en la montaña, debo mejorar en el sprint”, asegura Posso, quien tiene las metas claras en esta Vuelta a Antioquia.

“La preparación ha sido muy buena, confío en hacer una gran clasificación en la general de la Vuelta. El Team Cartagena sigue mejorando, tiene grandes posibilidades de pelear una etapa”.