Team Cartagena, la sangre nueva del ciclismo de Bolívar

Su pasión por el ciclismo es desbordadora, tienen talento, ganas y sed de triunfo.

Santiago Kelly, Eduardo Posso y Julio Arzuaga, la sangre nueva del ciclismo local, integrantes del equipo profesional Team Cartagena, nos contaron sus vivencias en el ciclismo y en la Vuelta Colombia, evento este último en el que tuvieron la oportunidad de participar.

Los tres son cartageneros, están orgullosos de sí mismos, mantienen la frente en alto, con su mirada brillante y, además, exhiben su mejor sonrisa. No ganaron ninguna etapa, pero cumplieron un buen papel y cumplieron su sueño de estar en el principal evento ciclístico de nuestro país. Lea aquí: Team Cartagena cumplió y creció en la Vuelta a Colombia: José Serpa

Kelly está que se habla, entonces pide la palabra. “Mi papá (Jimmy Kelly) montaba bicicleta y eso me motivó para meterme en el ciclismo. He participado en eventos nacionales, pero estar en una Vuelta a Colombia fue lo máximo. Es que apenas tengo 19 años, voy bien. Mira... en la Vuelta respondí, en las cuatro primeras etapas estuve entre los 30 primeros, venía de una lesión, sabía que no era fácil, me ponían que solo duraría tres etapas y estuve en 7.”.

Santiago sabe lo que tiene como ciclista. “Soy un corredor de un solo día, que pelea muy bien en el plano y en las subidas y bajadas cortas. Si Dios quiere del 24 al 31 de julio estaremos en la Vuelta a Venezuela con el Team Cartagena, un proyecto serio que se ha convertido en una gran alternativa para todos nosotros. Estamos mirando estar también en el Clásico RCN, campeonatos nacionales de pista y pequeñas clásicas de la Costa”.