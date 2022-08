Tatiana Calderón correrá Fórmula 2 gracias al patrocinio de Karol G

“Decidió apoyarla con el propósito de enviar un mensaje de empoderamiento femenino y de fuerza de la mujer latina y colombiana, para que los patrocinadores en esta clase de deportes lleguen a la rama femenina y no solo a la masculina”, le dijo a este diario Jéssica Giraldo, hermana de Karol G.

“El sábado pasado estaba llorando porque pensaba que no iba a competir en los próximos seis meses, pero ahora estoy en Bélgica, alistándome para correr este fin de semana con mi nuevo equipo”, comentó.

La piloto colombiana, que a principios de este año se había convertido en la primera mujer en correr en la IndyCar desde 2013, regresará a competencias luego de no tener acción durante varios meses, debido a los problemas que el AJ Foyt Racing2, equipo para el que corría, tuvo con los patrocinadores del carro que conducía.

Un equipo que le es familiar

No es la primera vez que Tatiana se monta en un carro de la escudería checa. En la postemporada de 2018 ya se había sentado tras los volantes del equipo en el que hará dupla con el brasileño Pedro Piquet.

“Estoy muy contenta de ser compañera de él. Podemos hacer una buena dupla porque nos entendemos; ambos tenemos la alegría latina y parece que a los dueños del equipo eso les gustó”.

Aunque es muy pronto para hablar de las expectativas que tiene de cara al cierre de año, Tatiana espera terminar entre los 10 primeros de la clasificación general, pues asegura que el buen equipo que tiene la puede ayudar a cumplir con esa meta.

“Los resultados de los años anteriores son mejores que los que tenía el BWT Arden con el que corrí en 2019. Me siento agradecida porque estoy demostrando que las mujeres podemos llegar a la élite del automovilismo. He sentido el respaldo. Me gusta mucho la forma en que trabajan, tienen gente muy profesional y la experiencia para sacar lo mejor de mí”.

A correr el fin de semana

Calderón comienza este viernes los entrenamientos de preparación para competir el domingo en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los más complicados del viejo continente por los cambios de clima que se presentan mientras los carros están sobre la pista.

“Aquí puede pasar que la mitad de la carrera le toque a uno con sol y la otra mitad con lluvia”.

La bogotana tendrá cuatro pruebas de fuego para demostrar que este deporte también es de mujeres y buscar convertirse en la primera en correr la Fórmula 1, en la que fue piloto de prueba. La Bichota del automovilismo le pone sabor latino a la F-2.