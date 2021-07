El esloveno Tadej Pogacar aseguró que no se siente estresado por lograr este sábado un cuarto triunfo de etapa en el Tour de Francia, en la contrarreloj entre los viñedos de Burdeos.

“Veremos cómo descanso esta noche y cómo me despierto. Abordaré la contrarreloj sin estrés ni presión, trataré de hacerlo lo mejor posible”, dijo el líder de la general, que tiene una renta de 5.45 con respecto danés Jonas Vingegaard y de 5.51 frente el ecuatoriano Richard Carapaz.

Pogacar afirmó que se alegró mucho de la victoria de etapa este viernes de su compatriota Matej Mohoric, y de que la etapa fuera tranquila una vez que se formó un escapada sólida.

El esloveno reconoció que intervino al inicio de la jornada cuando se produjeron varias caídas y algunos equipos quisieron elevar el ritmo del grupo.

“En una etapa como esta, con tantos kilómetros, no es bonito ver esto, todo el mundo quiere terminar el Tour, no queremos sufrir más, hemos perdido tantos compañeros en los primeros días que no me parecía necesario rodar tan rápido y dejar atrás a los que se habían caído. Pensaba que había que esperarles”, comentó.

El esloveno fue cuestionado también sobre la información publicada en Suiza sobre el hecho de que se escuchen ruidos raros en las ruedas traseras de las bicicletas de algunos equipos, entre ellos el UAE.

“En el pelotón eso no se escucha”, se limitó a decir el corredor de ese equipo.

ETAPA PARA MOHORIC

El esloveno Matej Mohoric logró este viernes en Libourne su segundo triunfo en el Tour de Francia, al imponerse en una larga escapada que culminó en solitario en una larga etapa de 207 kilómetros, mientras que su compatriota Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo.

En una edición dominada por Pogacar, Mohoric, de 26 años, campeón de Eslovenia, agrandó la fiesta de su país con este segundo triunfo, tras el logrado en Le Creusot el pasado día 2.

El esloveno formó parte de la nutrida escapada del día, que logró desgajarse del pelotón pese a que el equipo Deceunnick del británico Mark Cavendish trabajó para derribarla en busca del triunfo 35 del “sprinter” de Man.

Tras varios ataques en el grupo de fugados, Mohoric logró irse en solitario a 25 kilómetros para la meta y abrió una ventaja suficiente para alzarse con el triunfo, que se suma a los logrados en la Vuelta a España de 2017 y el Giro de Italia de 2018.

El esloveno cruzó la meta señalando el maillot de su equipo, el Bahrein, y haciendo el gesto de cerrar bocas, un día después de que la gendarmería francesa registrara su hotel por una investigación abierta por tenencia de productos dopantes.

Tras Mohoric atravesó la meta el francés Christophe Laporte, a casi 1 minuto, mientras que el español Ion Izaguirre, que formaba parte de la escapada, entró en el puesto 18 a 2.43 del ganador.

El pelotón, que finalmente consintió la fuga, entró a más de 20 minutos del ganador conducido por el equipo UAE del líder, Pogacar, que mantiene el maillot amarillo con una renta de 5.45 sobre el danés Jonas Vingegaard y 5.51 frente al ecuatoriano Richard Carapaz, que están en buena posición para acompañarle en el podio a falta de la contrarreloj de mañana, sábado, entre los viñedos bordoleses.

Pogacar se comportó como un auténtico líder del pelotón y frenó ataques en los primeros kilómetros cuando se habían producido algunas caídas, incluida una que afectó a Cavendish y al español Enric Mas, sexto de la general.

CLASIFICACIONES

Etapa

1. Matej Mohoric, 4h:19:17

2. Christophe Laporte, a 58

3. Casper Pederse, mt.

4. Mike Teunissen, mt.

5. Nils Politt, a 1:08

26. Tadej Pogacar, a 20:50

51. Richard Carapaz, mt.

85. Esteban Chaves, mt.

94. Rigoberto Urán, mt.

125. Nairo Quintana, mt.

126. Sergio Higuita, mt

134. Sergio Henao, mt.

General

1. Tadej Pogacar, 79h:40:09

2. Jonas Vingegaard, a 5:45

3. Richard Carapaz, a 5:51

4. Ben O’Connor, a 8:18

5. Wilco Kelderman, a 8:50

10. Rigoberto Urán, a 16:25

13. Esteban Chaves, a 32:07

20. Sergio Henao, a 58:26

23. Sergio Higuita, a 1h:03:01

28. Nairo Quintana, a 1h:28:24.