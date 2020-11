Detrás de cada deportista siempre hay una historia qué contar. Julio Urías no es la excepción. El pitcher mexicano para llegar a la cúspide tuvo que superar varios obstáculos, especialmente, en su época de niñez.

“La verdad ha sido difícil, se podría decir que para mí y para mi familia, de lo que recuerdo o mis papás me dicen, era pasar dos meses o un mes en Guadalajara cuando fueron las operaciones y ellos estar conmigo, que mi papá faltara a su trabajo por estar en ese tipo de cosas, que obviamente un papá es lo que hace por un hijo, y que tu mamá y tu familia también. Yo siento que el agradecimiento es para ellos, el agradecimiento de todo lo que han hecho por mí, llevarme a citas a doctores, llevarme a otras ciudades a tratamientos, todo empezó desde ahí”, agregó el mexicano, quien cuando jugaba béisbol también lo trataban como un ‘extraño’.

“Después vinieron los temas con los equipos cuando me iban a checar a Culiacán o me miraban en torneos, obviamente la primera pregunta era ‘¿qué te pasó o qué tienes?’, o ‘¿vas a poder lograr el sueño que tú quieres teniendo ese problema?’, pero para mí nunca ha sido un impedimento, como siempre lo he dicho, por eso fue parte de lo que dije en ese año porque hay que estar contentos con lo que Dios te manda, hay que estar contentos con las bendiciones que nos manda y simplemente hay que verle lo bueno de la vida”, sentenció.