¡Suma y sigue!: Max Verstappen gana la pole position en Abu Dabi

Sin embargo, el británico Lando Norris (McLaren) no aguantó los tres sectores al ritmo del primero, pese a haber pintado de ‘morado’ el primero; Leclerc se acercó pero no lo suficiente y se quedó a algo más de una décima, y Russell no consiguió batir el tiempo del tricampeón, que terminó llevándose la pole a pesar de no superar su tiempo en su segundo intento.