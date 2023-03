¡Sudaron de verdad!: Saltando fueron felices en Cartagena

Karen Díaz, cartagenera que sudó de lo lindo saltando, dijo que: “esta ha sido una experiencia única, espectacular, sobre todo por el proceso que hemos vivido. Es muy grato que haya venido tanta gente a nivel local, nacional e internacional. La idea es estar presente en cada uno de estos eventos”.

Greta De Goostikers, una española que se hizo presente al evento, afirmó que: “fue un evento espectacular, bien organizado y masivo, con gente de diferentes ciudades y países. Espero estar siempre en los Open Latino que se realicen en Colombia”.

Paola Robles, cartagenera y otra de las participantes, agregó que: “desde que estoy saltando he mejorado la parte física, mi resistencia, la coordinación, he conocido gente increíble,. Es mi hora feliz, me disfruté el evento de principio a fin”.

El salto es una técnica que tiene más de 25 años en el mercado internacional y que a Cartagena llegó con el nombre de Kangoo.

En Cartagena ahora se le conoce como salto, se trata de un entrenamiento físico, basado en el salto, con botas de rebote.

Eliana Solano, organizadora del evento, afirmó que: “fue todo un éxito, el evento fue masivo, todos salieron contentos, en una jornada con una gran descarga de energía, seguimos posesionando a Cartagena como destino turístico. Saltando fuimos felices”.