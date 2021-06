El seleccionado del departamento de Sucre clasificó a la fase final del Campeonato Interligas de Fútbol categoría Sub 17, tras empatar sin goles en la mañana de este viernes con su similar de Antioquia.

La divisa verde y blanca reúne ahora siete puntos, méritos con los que a falta de un compromiso, ya cuenta con uno de los cupos a la siguiente fase de la competencia organizada por la Difútbol.

La Selección Sucre en su debut derrotó a Tolima, 2 goles por 0, luego perdió ante Cauca con marcador de 1 tanto por 0 y posteriormente, en la jornada del jueves cosechó una victoria ante Quindío.

Lea aquí: Sucre perdió ante Cauca en la semifinal del Nacional Sub 17 de Fútbol

“Ahora, el equipo tiene como meta ratificar dicha clasificación en su próximo compromiso, el cual será frente al fuerte combinado del Atlántico”, expresó Henry Benítez Vergara, delegado.

De cada una de las dos semifinales que se juegan clasifican los cuatro primeros. La quinta y última fecha de la semifinal con sede en la ciudad de Popayán, en donde está Sucre, se desarrollará este 27 de junio con los siguientes cotejos:

A las 9:00 de la mañana, Atlántico Vs. Sucre; 11: 00 de la mañana Quindío Vs. Tolima y 1: 00 de la tarde, Cauca Vs. Antioquia. Simultáneamente, también terminará la semifinal con casa en la ciudad de Neiva.