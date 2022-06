Stars y Águilas van por el título del básquet femenino

En el coliseo Bernardo Caraballo, a las 7 p. m., los quintetos Águilas y Stars jugarán hoy la gran final del Torneo de Baloncesto Femenino Actívate, organizado por la Liga de Bolívar, bajo la coordinación del profesor Fernando Castro.

Una hora antes, a las 6 p. m. los quintetos de Magisterio y Manzanillo disputarán el tercer lugar.

Este torneo fue gestado desde la iniciativa de la exjugadora Paola Jaramillo y un grupo de practicantes de básquet.

Participaron cinco equipos: Manzanillo, Eagles, Stars, Magisterio y Vaqueras.

Sige el Selectivo

El mismo sábado continua desde el mediodía, los selectivos U15 y U17 masculino, con los juegos Dolphins vs. Lanceros A y Bravos vs. Lanceros B en U15, y en U17 se medirán Dolphins vs. Lanceros y Bravos vs. Heroicos.

El pasado fin de semana se mostraron varios jóvenes destacados en los equipos Bravos, Heroicos, Esdeco, Dolphins y Lanceros.

La Liga de Baloncesto de Bolívar informó que “se le recuerda a la comunidad deportiva que los jóvenes de la edad U15 y U17, que cumplan con los requisitos de Fecolcesto, pueden presentarse con el aval de su entrenador o acudiente al primer micro ciclo de preselección a probarse del 25 de junio al 10 de julio en el Coliseo Bernardo Caraballo, bajo la dirección de Haroldo Gómez y Yeison García.