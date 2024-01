“Soy alegre y he llegado a un equipo donde reina la alegría”: Marco Pérez

“La verdad es que soy una persona muy alegre y he llegado a un equipo donde hay mucha alegría, me han recibido muy bien y eso es lo importante”, añadió. Siga leyendo: Asesinan a mujer dentro de una casa; ya había sobrevivido a un atentado

Y de la competencia con Carlos Bacca no dudó en decir: "estamos en Junior, un equipo grande, las exigencias son grandes y vamos a prepararnos para que al que le toque jugar esté listo para jugar. Es una competencia sana, vamos a tratar de comprendernos y cuando nos toque a los dos jugar juntos, hacerlo de la mejor manera y el que no, toca esperar y apoyar al compañero, como siempre se debe hacer en los equipos".

Sobre su modo de jugar y moverse en la cancha, Marco Pérez sostuvo que "en el fútbol he jugado hasta de extremo, así que yo estoy preparado para eso. Desde que uno esté preparado bien físicamente, lo va hacer muy bien".

En cuanto a su adaptación a la ciudad manifestó que, “la verdad es que tengo pocos días de estar en Barranquilla, me he quedado en el hotel, no he salido a ninguna parte de la ciudad, así que no puedo decir aún nada al respecto”.