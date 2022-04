Este viernes será un día doloroso para los colombianos, algo así como cuando se le hecha limón a la herida.

Apenas un par de días después de haber quedado por fuera del Mundial de Catar 2022 se realizará el sorteo del mismo.

En las balotas nunca saldrá Colombia, pues no está, no existe, no tendrá participación en el Mundial, no asistirá a esta gran fiesta.

Colombia no hace parte de la élite, al menos no en estos momentos, eso duele y muchísimo.

Mientras que las grandes selecciones clasificadas a la cita orbital tendrán una gran expectativa, por conocer qué grupo les tocó, el dolor entre los aficionados colombianos aumentará más cada vez que se saque una balota en Doha, Catar, sede del sorteo hoy.

“Me va a dar duro verme ese sorteo, pero quiero ver en qué grupo quedan los equipos de Sudamérica. Erda... que guayabo tan grande, todavía no me explico cómo nos quedamos por fuera de esta fiesta mundialista”, dijo José Luis Sánchez, un aficionado que había planeado asistir a Catar a ver el Mundial, pero que claudicó en su intento tras conocerse que su selección quedaba por fuera. Lea aquí: Estos son los candidatos para reemplazar a Rueda en la Selección Colombia

Hora: 11 de la mañana de Colombia.

¿Dónde verlo?: Se podrá ver en Colombia a través de DirecTV, también en el canal de YouTube de la FIFA y su página oficial.