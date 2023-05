Sóftbol Internacional de alto nivel desde el viernes en Cartagena

May 25 - 15:19

Este viernes a las 2 p. m., Bolívar enfrentará a Salvador; luego, Colombia chocará con Salvador y cierra Panamá ante Colombia.

El sábado, en el estadio El Campestre, a las 10 a. m., Bolívar vs. Colombia, luego Bolívar vs. Panamá y cierra Panamá vs. Salvador. El torneo finalizará el domingo con los choques tercero y cuarto y campeón y subcampeón.

“Este tope le sirve al equipo, queremos que los jugadores se foguen antes de la competencia”, dijeron Babilonia y Orozco.

Ambos pilotos tienen una gran responsabilidad. Babilonia sueña con hacer historia y conseguir la primera medalla de Colombia en el sóftbol masculino.

Roycer, por su parte, aspira a reconquistar, después de tantos años, el oro para el sóftbol masculino de Bolívar en los Juegos Nacionales.