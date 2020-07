Sin Messi fino, Barcelona ve cada vez más lejos ganar la Liga

“La Liga se acabó, ya tiene dueño”. Se corrió la voz.

Hinchas del Real Madrid y analistas del fútbol sentenciaron la Liga Española a favor del Real Madrid, tras el empate 2-2 Barcelona en casa ante el Atlético de Madrid, del colombiano Santiago Arias, quien estuvo en el terreno de juego los 90 minutos y tuvo un desempeño ejemplar.

Lionel Messi llegó a su gol 700, tras cobro con calidad desde los 12 pasos ante el portero Jan Oblack, pero esto no fue suficiente para celebrar un triunfo.

Los goles de Atlético fueron de Saul, ambos de penal. El otro gol del Barcelona fue autogol de Diego Costa.

Barcelona es segundo, con 70 puntos, uno menos que Real Madrid, que tiene 71 unidades y recibe mañana al Getafe. Con un triunfo los blancos llegarán a 74, ampliarán la ventaja sobre los azulgranas a 4 a falta de cinco fechas. Sí, para muchos, la Liga ya tiene campeón.

Y es que más allá que aún resten 15 puntos por disputar, al Barcelona no se le ve fútbol para ganar lo que resta y esperar un par de traspiés del equipo de Zinedine Zidane.

Los azulgranas no han contado con un Messi fino en las últimas fechas y eso le ha hecho mella. Al argentino no le sale nada, no se halla en la cancha y el fútbol de los de Setién no seduce.

Sin Messi en su mejor nivel ninguno sale al frente en el Barcelona para facilitar las cosas y ayudar a ganar. Eso es lo que se ha visto desde que se reanudó la Liga.

Así las cosas, Real Madrid se encamina a título, pues no solo tiene el gran chance mañana de ampliar la ventaja a cuatro puntos sino que su fútbol pone a soñar a sus hinchas.

Ojalá y James Rodríguez tenga participación en la parte final del torneo con el Real Madrid. No será fácil porque no es de los afectos de Zidane, pero el deseo de todos los colombianos es verlo en la cancha.