Julio Teherán Pinto siempre se ha caracterizado por ponerse grandes retos. De niño, en las polvorientas calles de Olaya Herrera, en un barrio en el que se vive en condiciones difíciles y muchos se pierden por los malos caminos, un día él se puso una manilla de cartón en su mano, se propuso llegar a las Grandes Ligas y lo logró.

Hoy, 10 años después de haber debutado en la Gran Carpa (9 temporadas con Atlanta y una con los Angelinos), el lanzador cartagenero perfecciona la mecánica de lanzamientos con la intención de alcanzar mejores resultados en su carrera deportiva. Está enfocado al ciento por ciento y seguro que logrará su nueva meta.

“Me venía afectando en los dos últimos años la parte mecánica de mi lanzamiento, yo batallaba mucho con este tema, sentía que el brazo no estaba teniendo la fluidez de años anteriores, no sabía de dónde venía el problema hasta que lo identifiqué”, dijo Teherán en entrevista exclusiva con El Universal.

¿En sí cuál era el problema?

- Había adquirido una ‘manía’, en la que estaba arrastrando el brazo, eso me hacía mucho mal porque estaba forzándolo, me generaba molestias. Aunque yo me sintiera fuerte y entrenara bien sentía que el cuerpo no se estaba moviendo de la manera correcta. Lanzar es un conjunto de movimientos que deben ir coordinados y si no se da así entonces no rindes al máximo. Me estaba acostumbrando a lanzar forzando mi brazo y eso era un mal hábito.

LISTO Y MOTIVADO

¿Cómo se siente ahora al corregir este detalle?

- La nueva mecánica que tengo es diferente. Siento mi brazo más fluido y me divierto lanzando, ahora suelto y suelto y siento el brazo como nuevo. Para esta temporada decidí que iba a mejorar esa parte, por eso arranqué más temprano, necesitaba más tiempo para adaptarme a una nueva mecánica, a una nueva forma de lanzar.

¿Cree que en 2021 el cambio de mecánica le permitirá marcar diferencia?

- Sí. Me dará una mejor consistencia. Aunque no había tenido año malo hasta el 2020, pero es que me esforzaba mucho para sacar un out y llegaba hasta el quinto inning haciendo un esfuerzo de más. Ahora me siento más natural, con los movimientos coordinados, sigo trabajando, ese es el camino.

¿Mentalmente cómo hace un deportista de alto rendimiento cuando no le salen bien las cosas para levantar y sacar la casta?

- Tener fe, entrenar más fuerte, saber que se puede dar más. Eso debe hacer. No estuve contento con la temporada que tuve y eso me motivó, yo siempre estoy positivo, pese a que tenga un juego malo siempre pienso que el próximo será mejor. Tengo la plena confianza de que volveré de la mejor forma.

LANZA 93 MILLAS

¿Qué se hará en estos últimos días de entrenamiento en Cartagena?

- En la parte física estoy bien, seguiré trabajando la parte mecánica, he estado haciendo bullpen, estoy lanzando 93 millas, mi brazo sigue respondiendo de la mejor forma.

¿Hoy Julio tiene más variedad de pitcheo?

- Te cuento algo curioso. Mi dos costuras o sinker (bola rápida que tiene un movimiento significativo hacia abajo) tenía más resultados que mi cuatro costuras, algo que nunca había pensado. Preguntamos a muchos especialistas que han seguido mi carrera y ellos también consideraron que es más efectivo, por lo que seguiré trabajando con el dos costuras para tener mejores resultados.

¿EN QUÉ EQUIPO JUGARÁ?

¿Qué tan cerca está de firmar con alguna organización en las Grandes Ligas?- Estoy tranquilo, hay muchos equipos que necesitan lanzadores abridores, hay varios comentarios que voy para aquí, para allá, no estoy muy pendiente a eso, mi agente está haciendo su trabajo, Dios tiene un propósito para mí y me colocará en un lugar donde haré bien mi trabajo. Ahora mismo me concentro en trabajar duro para que cuando llegue esa firma y se conozca el equipo dónde voy a jugar entonces sí darla toda.

JUEGOS CON PÚBLICO

Este año podría haber cierta cantidad de público en los estadios y para el pelotero sentir esa sensación nuevamente será maravilloso...

- Sí. Eso es muy favorable para el pelotero, que está acostumbrado a jugar ante 30 y 40 mil aficionados en los estadios. Por el virus fue muy difícil la temporada anterior, al salir al campo y ver solo cartones y sonidos fue impactante, pero bueno gracias a Dios tenemos salud, esperemos volver a la normalidad pronto, siempre es bueno jugar ante su familia y los fanáticos.

¿Liga Americana o Liga Nacional?, ¿dónde se ve lanzando?

- Mi primera experiencia en la Americana no fue favorable, así que ahora mismo tengo la mente en la Nacional.