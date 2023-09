“Si queremos regresar al Mundial hay que empezar ganando”: Pibe Valderrama

Carlos ‘ El Pibe’ Valderrama dijo este miércoles que la Selección Colombia debe ganar los 9 partidos como local si quiere llegar al próximo Mundial de Fútbol y que debe empezar desde este 7 de septiembre cuando reciba al seleccionado de Venezuela en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Lea: Lista la convocatoria de Colombia para las eliminatorias

El ex capitán del combinado patrio se mostró de acuerdo con la lista de convocados por el técnico Néstor Lorenzo y sostuvo que si no se convocó al ‘Tigre’ Radamel Falcao García es porque no está jugando. “Si no está jugando para qué lo van a llamar. Tiene que jugar para que lo llamen”. Sostuvo Carlos Valderrama en el programa Habla Deportes de Radio Única de Barranquilla.