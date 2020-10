Yo la tengo clara. Mi papá (‘Pambelé’) es para Colombia como es Pelé para Brasil. Mi viejo abrió el camino, fue el primer campeón, el primer salón de la fama, el primero en darnos gloria”.

Esas son las palabras de José Luis Cervantes, hijo de Antonio Cervantes Reyes, más conocido como ‘Kid Pambelé’, el más grande deportista colombiano de todos los tiempos.

Sí. Es así. ‘Pambelé’ es una leyenda viviente que tiene un lugar guardado en los corazones de los colombianos. Él nos enseñó a ganar cuando en Colombia el deporte no entregaba aún grandes satisfacciones.

Ayer fue un día especial para los amantes del boxeo, pues se recordó que un 28 de octubre de 1972, en la división del peso welter junior (140 libras) de la AMB, ‘Pambelé’ consiguió el primer título mundial de boxeo para Colombia al noquear en 10 asaltos a Alfonso Peppermint Frazer en Ciudad de Panamá (Panamá).

‘Pambelé’, gentilmente atendió una entrevista telefónica con El Universal, para recordar ese gran suceso.

‘Pambe’ es un día especial...

- Claro. 28 de octubre, un día como hoy gané mi primer título del mundo. Me levanté recordando esa pelea, fue un gran suceso.

¿Y qué es lo que más recuerda de ese combate?

- Había más panameños que colombianos, querían meterme miedo, pero yo no comí de eso, salí con todo a hacer mi trabajo, estaba bien preparado. Tenía 27 años y fue el inicio de una carrera exitosa.

¿Qué golpes utilizó con más frecuencia en ese pleito?

- El jab, upper, recto de derecha y el gancho. Lo mandé a la lona en el décimo, se paró y lo volví a combinar, él sintió mis manos, yo pegaba como un riel.

Qué tan fuerte pegaba, siempre hace referencia de que pegaba como un riel...

- ‘Papa’ yo me alimentaba muy bien. Me preparé muy fuerte en Caracas (Venezuela) para ese combate, quería darle ese alegría a Colombia, si te digo que pegaba como un riel ponle la firma.

¿Si volviera a nacer fuera boxeador nuevamente?

- Claro. Yo sería boxeador nuevamente, es algo que nacería conmigo otra vez, es una profesión durísima, por la cual han muerto muchos boxeadores antes de tiempo. Tuvieron una carrera en la que recibieron muchos golpes, eso se los llevó rápido de este mundo.

¿Usted no recibió tantos golpes fuertes en un ring?

- No, por fortuna no. Yo no recibí tanto golpe, por eso hoy vivo tranquilo, a mis 74 años estoy súper lucido, tanto que hoy me levanté recordando ese momento de gloria.

El mensaje a los menores que se inician en el boxeo...

- Es una profesión complicada, en la que si no entrenan bien no van a triunfar nunca. Por eso les digo que si les gusta, entonces que se metan de lleno a entrenar y le hagan caso a sus entrenadores y así estarán más cerca de alcanzar cosas grandes.