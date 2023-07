Shohei Ohtani se queda en los Angelinos este año, no será canjeado

El plan consiste ahora en retener a Ohtani lo más que se pueda.

“Nunca me he acercado a Shohei para decirle: ‘Oye, no te vamos a cambiar’”, dijo Minasian. “Creo que fui bastante claro sobre eso la última vez que hablamos. No se va a ninguna parte. No creo que alguien me creyó”.

En procura de reforzar sus posibilidad de clasificarse a la postemporada, los Angelinos adquirieron a los derechos Lucas Giolito y Reynaldo López de los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles. Se prevé que Giolito debutará con los Angelinos el viernes contra Toronto.