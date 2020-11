Los golpes la hicieron más fuerte, tanto, que ya hacen parte de su rutina diaria. Shelsin del Carmen Salinas García se inclinó por el boxeo, un deporte que, para muchos, solo debe ser practicado por hombres. Ella, a sus 17 años, escucha el comentario y sigue entrenando.

“Varias veces me han dicho que el boxeo solo es para hombres, pero yo no les hago caso”, dice esta chica de 17 años y cuyo núcleo familiar estuvo relacionado en el pasado con el deporte de las narices chatas. Para Shelsin, era difícil decirles que no a los guantes y al cuadrilátero.