El defensa internacional español Sergio Ramos dijo este jueves, tras hacerse oficial su fichaje de dos temporadas por el Paris Saint-Germain (PSG), que cree que puede aportar “experiencia y madurez” al club francés, con el que firmó hasta el 30 de junio de 2023.

“Soy trabajador, me gusta ser constante y tener sentido del sacrificio. Eso es lo que he logrado a lo largo de mi carrera y trataré de dar mi mejor nivel para ayudar y ganar, que es difícil pero tenemos que estar todos unidos y remando en la misma dirección”, explicó en una breve entrevista a la televisión del club.

El jugador, de 35 años, llega a París tras pasar las últimas 16 temporadas en el Real Madrid, en las que logró 22 títulos, entre los que destacan cuatro Ligas de Campeones y cinco ligas nacionales.

El camero, que seguirá llevando el número 4 a las espaldas, afirmó que empieza cada temporada con la misma motivación y las mismas ganas de ganar. “Quiero hacer las cosas con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho compromiso”, añadió.

Ramos se refirió a su nuevo equipo como “un club que quiere ganarlo todo”, por lo que hay que “darlo todo en el terreno de juego” porque esa es la seña del PSG. “Siempre tienes que soñar en grande”, sentenció.

El jugador pasó ayer el reconocimiento médico en el Hospital Americano de Neuilly (afueras de París) y después acudió con su esposa y sus cuatro hijos a la sede del club parisino para firmar el contrato.

“Es un día muy especial que no se me olvidará nunca. Estoy muy feliz de unirme al Paris Saint-Germain. Es un cambio importante en mi vida. Es un nuevo reto para mí, pero estoy orgulloso del paso que he dado”, expresó.

Ramos declaró que se trata de un club joven “pero que no para de crecer, y reconoció que hay “grandes jugadores en la plantilla”, por lo que es “una oportunidad de crecer personal y profesionalmente.

En su primera visita a las instalaciones del PSG como jugador, Ramos tuvo ocasión de saludar a su nuevo entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, que le recibió con un abrazo.

En el vestuario también le esperan antiguos compañeros de equipo, como el guardameta costarricense Keylor Navas y el centrocampista argentino Ángel Di María, con quienes coincidió en el Real Madrid.

En su primeras declaraciones, el jugador español también lanzó un mensaje de confianza a los aficionados del PSG, con quienes espera vivir “una temporada de éxitos”.