¿Será que este Real Cartagena invita a soñar?: ¡Esto dijeron los hinchas!

Ribaldi Babilonia, otro hincha de Real, agrega que: “Yo sí prefiero esperar haber con qué sale este año el equipo, tres partidos es muy prematuro entrar a decir si estamos o no para pelear este año, lo que sí tengo claro es que no me desgasto, si se mete en las finales pago la boleta y voy, pero del resto no pierdo más mi tiempo, he perdido mucha plata y cogido mucha rabia con el equipo”.

Adriano Contreras, otro hincha, agrega que: “Le haré fuerza desde afuera, cada vez que pueda veré los partidos por televisión, pero me alegra mucho ver un equipo que muestra trabajo en la cancha, que corre y lucha, eso es bueno. Sin embargo, el tema es que aquí hay es que ganar el título, el resto no sirve de nada”.

Y Contreras tiene razón: solo sirve el título y hay una vieja frase en el deporte que dice: “las cosas no son como comienzan sino como terminan”, pero también hay otra muy coloquial que se utiliza mucho: “depende de cómo sea el desayuno uno sabe cómo será el almuerzo”.

Para verdades el tiempo, amanecerá y veremos señores...