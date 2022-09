¿Será que el ‘coletazo de Comesaña’ ayudó a ganar al Real Cartagena?

Barranquilla está vía terrestre a tan solo 1 hora y 10 minutos de Cartagena, realmente bastante cerca.

Por eso el comentario de Gabriel García, compañero en la redacción de El Universal, no me pareció alocado. “Real Cartagena ganó por el efecto Comesaña”, haciendo alusión al triunfo de Junior ante Unión Magdalena el pasado miércoles, tras la llegada del uruguayo al banco del Junior. Lea aquí: No es ‘mamadera de gallo’: ¡ganó el Real Cartagena, créalo!

A lo mejor el coletazo de Comesaña, llegó hasta Cartagena y envió una carga de buena energía y suerte para un Real que este semestre no ha dado pie con bola.

En el primer juego dirigido en su décimo cargo como entrenador de Junior, el uruguayo metió a los tiburones a la final de la Copa Colombia.

En Barranquilla todos los hinchas hablan del efecto Comesaña, el remedio que más buscan los directivos de Junior cuando su club se enferma. Resulta que en Cartagena también se ha comenzado a hablar de Julio Avelino.