La noticia es el premio a una gran temporada a nivel defensivo con los Yanquis de Nueva York en las Grandes Ligas.

Gio Urshela fue nominado al Guante de Oro en la Liga Americana. “De verdad me siento muy contento de ser finalista de este gran premio, es un logro personal para mi carrera, poder estar ahí nominado significa que se hizo un gran trabajo, todos los que están son grandes peloteros. Confío en que el 3 de noviembre, fecha en la que se hará la elección, se dé un resultado positivo. Lastimosamente no fuimos a la Serie Mundial, pero me siento contento por el trabajo que hice”, dijo Gio a Eugenio Baena, del VBar Caracol.