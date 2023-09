Sepp Kuss: “No quiero ganar la Vuelta a España como un regalo”

El líder de la Vuelta 2023, el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma), aseguró este martes en Bejes, donde ganó destacado su compañero Jonas Vingegaard, que no quiere “ganar la Vuelta como un regalo”, si no que considera que una carrera “la tiene que ganar el más fuerte”. Le puede interesar: Vuelta a España: Jonas Vingegaard atacó a su líder y se llevó la etapa

"No quiero ganar la Vuelta como un regalo, eso para mí no es deporte. Tiene que ganar el más fuerte y Jonas ha hecho una subida perfecta. Me gustaría ganar pero también me alegraría si ganas Jonas", dijo el Kuss tras la etapa.

El estadounidense, no obstante, recordó que “todavía estoy en liderato” y que los 29 segundos que mantiene sobre su compañero, y ahora segundo por delante de Primoz Roglic, aún es “un margen”.