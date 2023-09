Sepp Kuss: el gregario que se creció

Kuss no es un globero por mucha gracia que le haga la expresión y de eso se dio cuenta el gran Alejandro Valverde cuando el americano lo dejó plantado en una etapa del Tour 2021 con final en Andorra. Ha sido y quiere seguir siendo el mejor gregario del mundo, como demuestra el galardón otorgado en 2022 por parte del Club The League of Gregarious.

Aquel día en el Tour, en Andorra La Vella, la emoción atrapó a Kuss, quien lanzó las gafas de sol al público y se llevó las manos a los ojos, ya inundados por las lagrimas: “No puedo explicar el hecho de ganar en la carrera más importante del mundo, esto supone una alegría indescriptible”.

En la Vuelta ya había probado el éxito en la edición 2019 con el triunfo de etapa en el Santuario del Acebo.