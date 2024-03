Semana Santa, de reflexión, fe y mucho deporte en Cartagena

La programación

Habrá Campeonato Nacional de Surf “Cartagena Pro 2024”, organizado por la federación colombiana de esa disciplina, con apoyo del Ider.

Las competencias serán en las playas de Bocagrande sector Las Velas a partir de la fecha hasta este 24 de marzo, en las categorías: lengboard, bodyboard, sup-surf, sup-race técnica y Shortboard en modalidade Open sub 16 y sub 18.

Hay vela

Este sábado 23 de marzo tendrá acción la “Semana de la Vela”, que irá hasta el 30 de este mes. Concentrará a los mejores deportistas de esa disciplina en el país y a 13 competidores peruanos.

Las competencias se darán en las categorías Optimits, Sunfish y Laser, partiendo desde el Club Naval de Castillogrande.

Voleibol playa, gran atractivo

En esa misma fecha también se cumplirá el campeonato local de voleibol playa, en el sector de Marbella, en las categorías sub 14- sub 17- sub 19 y sub 23.