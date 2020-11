¿Y si la selección Colombia suma seis de seis posibles? Este viernes, Colombia recibirá a Uruguay, a las 3:30 de la tarde, en Barranquilla, en la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la esperanza de sacar un triunfo para después, el próximo martes, visitar a Ecuador con la intención de volver a sumar. ¿ Se pueden ganar los dos juegos, es posible ?: en el papel sí aunque no será fácil, teniendo en cuenta que estas son unas eliminatorias fuertes y complicadas, pero hay que pensar en grande para no estar en aprietos al final. Colombia tiene cuatro puntos en dos salidas y es el tercero de este certamen. Ganar los seis puntos sería lo ideal, pero alcanzar cuatro unidades, de seis posibles, es también una buena producción. Con Uruguay siempre nos ha ido bien en Barranquilla a esa hora y a Ecuador también le hemos sacado puntos importantes en las Eliminatorias. Entonces, por qué no pensar en que sí se puede salir victorioso nuevamente en casa y arañar por fuera. Carlos Queiroz, técnico de Colombia, tiene un gran combo para obtener una buena cosecha en estos dos compromisos. Sumar seis de seis sería magnífico, pero se deberá ser muy eficaz para lograrlo.

¿Y Ospina?

Desde ayer circula en varios medios de comunicación que David Ospina fue sometido en la mañana a unos exámenes, sin precisar para qué o cuál sería la molestia del portero. Lo que sí se supo es que Ospina entrenó junto al grupo en la tarde, siendo este un parte de tranquilidad inicial sin que aún la Federación Colombia de Fútbol se haya referido al tema. Ospina se perdió las dos primeras jornadas ante Venezuela y Chile porque no se pudo desplazar a Colombia por encontrarse aislado junto a su equipo, Nápoles, debido a la pandemia. En su reemplazo estuvo Camilo Vargas, quien lo hizo excelente. No obstante, si Ospina está bien de salud será el titular.

Las ganas de Cardona

Edwin Cardona asistió a una rueda de prensa virtual en la que aseguró que ha mejorado muchísimo la dinámica e intensidad en su juego “porque en el fútbol de hoy no basta con jugar bien. El que no corre no juega. Yo he mejorado la intensidad en mi juego. Sería muy bueno jugar junto a James”.

Posición de Cuadrado

Otro de los temas de los que más se habla en los corrillos de todo el país es en qué posición jugará Juan Guillermo Cuadrado teniendo en cuenta que para estos partidos no estarán Santiago Arias ni Stefan Medina. Si bien es cierto fueron convocados Daniel Muñoz y Luis Manuel Orejuela queda claro que Cuadrado, quien oficia como lateral en Juventus, aparece como una alternativa interesante para ocupar la posición. Por experiencia y sabiendo que Cuadrado hoy es uno de los mejores laterales del mundo bien podría jugar en esta posición ante Uruguay. Queiroz tiene la última palabra.

El miedo de Uruguay