Selección Colombia de Voleibol: “El Mundial fue algo lindo”, Melissa Rangel

Shakira, separada de Piqué, pero no del fútbol, ¿cantará en el Mundial?

Shakira, separada de Piqué, pero no del fútbol, ¿cantará en el Mundial?

La felicidad de Melissa

Melissa Rangel es una cartagenera que desde hace muchos años es una de las más grandes voleibolistas de todos los tiempos de nuestro departamento. Se siente feliz, orgullosa de sí misma, un día soñó estar ahí hasta que lo consiguió.

“Logramos ir a un mundial. Los sueños sí se cumplen. No logramos el objetivo, que era pasar a la siguiente ronda al menos, pero sabíamos que no era tan sencillo. Lo que sí puedo decir es que aprendimos y conocimos muchísimo”, dijo Melissa, una espigada jugadora que actúa en la Liga de Voleibol de Portugal.

Sabe que en el deporte de alto rendimiento se va paso a paso. “Ese roce internacional con las mejores te ayuda a crecer y eso fue lo que sucedió en el Mundial”.

En todos los campos de la vida, el trabajo es la clave del éxito y ella así lo entiende. “Cuando me preguntan qué debe hacer Colombia para una próxima cita mundial yo contesto de una: trabajar duro, seguir dándole a los entrenamientos con todo, no hay otra forma, siento que ese es el camino y sabemos que los buenos resultados internacionales no llegarán de buenas a primeras, hay selecciones que han participado hasta en cuatro mundiales y nunca han pasado si quiera a la segunda fase”.

Siempre hay que pensar en más, en el deporte de alto rendimiento nunca es suficiente. “No era tan sencillo como creíamos, nos dimos cuenta de eso, cuando nos programamos para realizar 30 partidos de fogueo antes de participar en el Mundial nos pareció mucho, pero a lo mejor era muy poco y se necesitaba más. Hay que seguir trabajando y esperar que nuestra oportunidad llegue, ese es el camino”.

“Hay que seguir”

Melissa no baja los brazos, sigue luchando para representar a Bolívar y a Colombia de muy buena forma. “Esto no para aquí, quiero seguir dándolo todo, ahora juego en el equipo portugués Leixoes, que siempre pelea cosas importantes en la Liga. Es un grupo muy unido, me gusta, estoy contenta acá y quiero seguir dejando los colores de Colombia en lo más alto”, remata.