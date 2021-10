No estará James Rodríguez en la triple fecha de la Selección Colombia la próxima semana; tampoco harán parte del grupo Dorlan Pabón y Teo Gutiérrez, a quienes reclama un sector de la hinchada en el país y hubo nombres que esperaban verse en la lista, pero no fueron convocados. Lea aquí: James Rodríguez confesó cuál es su reto con el Al-Rayyan de Catar

Lo de James se veía venir. El crack colombiano no ha jugado un partido oficial en los últimos 5 meses. Hace poco más de una semana fichó para el Al-Rayyan, en la Liga de Catar, pero no ha debutado. Tiene una molestia muscular. En resumen: así no puede ser convocado. El técnico Reinaldo Rueda hizo lo correcto.

En Colombia, parte de los seguidores de la Liga Profesional pedían a Dorlan Pabón y Teo Gutiérrez, quienes tienen buen presente en Nacional y Cali, respectivamente.

Por experiencia y calidad bien se les hubiera podido tener en cuenta, pero quedó claro una vez más que quienes compiten en el extranjero tienen prioridad con respecto a los de la liga colombiano.

De momento, Pabón y Teo sirven para aumentarle el nivel al campeonato de nuestro país, pero hasta ahí.