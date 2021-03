Pedro Muñoz, técnico de la selección Bolívar, la tiene clara.

“Debemos estar atentos, sabemos que es duro, es un torneo parejo, cualquiera puede ganar y llegar a la fase final, vamos con muchas expectativas, tenemos la esperanza de avanzar”, dijo el estratega.

Bolívar entrenará hoy en la mañana en las instalaciones de Alameda La Victoria y en la tarde se desplazará a Bucaramanga, en donde se realizará desde este viernes la segunda fase del Torneo Nacional Infantil de Fútbol

“Aquí se enfrentará a los mejores y Antioquia, nuestro primer rival, siempre ha mostrado ser uno de los mejores en esta categoría. El tiempo de Dios es perfecto y esperamos que sea nuestro tiempo. Siempre he dicho que en esta edad si se amanece bien y enchufado se gana y si no es así puede ser un día no muy bueno”, comentó Muñoz.

El técnico agradeció el respaldo recibido durante la preparación.

“Agradezco a la Liga, a los padres de familia, al colegio Don Bosco de Arjona por el apoyo. Vamos con un sueño muy grande, esperamos que Bolívar continúa por la senda de los triunfos”, concluyó.

Este sábado, en la segunda fecha, Bolívar se medirá ante Sucre. El 22 de marzo se chocará con el anfitrión Santander y el 23 frente a Magdalena.

Los dos primeros avanzarán a la semifinal que se realizará el 26 de marzo.