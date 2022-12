Selección Argentina: El niño cartagenero que se desvive por Lionel Messi

En Cartagena hay un joven que le quiere y admira demasiado. Es el caso de José Guillermo Balmaceda Pedraza, de 13 años de edad, quien le ha hecho fuerza a Messi no solo en este Mundial sino desde que tiene uso de razón.

Messi es Messi y tiene seguidores en todos los rincones del planeta, su exitosa carrera ha hecho crecer su número de seguidores, aquellos que siempre quieren verle feliz y haciendo maravillas en el terreno de juego.

¿Y Messi?

- Mi admiración es total por el mejor jugador del mundo. Lo comencé a seguir en 2013 cuando por primera vez lo vi jugar un partido de la liga española contra el atlético de Madrid, desde ese día me encantó la forma cómo juega el fútbol y la pasión con que lo hace. A partir de ese instante me declaré su fans numero 1 en Colombia , hasta el tanto que me gusta coleccionar sus camisetas y los guayos que llevan su marca.