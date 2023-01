Seguimiento: el niño futbolista que superó el miedo tras una fuerte lesión

Muchos no logran recuperarse, otros lo hacen a medias, hay quienes terminan retirándose y algunos les persigue el miedo siempre y jamás vuelven a ser los mismos.

Trabajo y mucha disciplina

Tomás nunca bajó los brazos. Gracias a su trabajo y disciplina, en menos de cuatro meses, regresó a las canchas más motivado que nunca.

Su evolución futbolística ha sido muy buena. Ahora actúa no solo como defensa centro sino como lateral. El año anterior, Tomás hizo parte de la nómina titular de Talentos Cartageneros, campeón invicto de la Liga Departamental en el primer semestre, en la categoría 2009.

A los entrenamientos de fútbol, Tomás le suma varias horas de gimnasio en la semana. Siempre busca la excelencia, sabe que en el trabajo está la clave del éxito.

“Mis papás siempre me han enseñado a ser un guerrero, a luchar por las cosas que quiero, gracias a Dios pude retomar mi carrera meses después de esa lesión, en la que me costó recuperarme, estar alejado de las canchas fue muy duro, pero regresé más fuerte, sin miedos y sigo dándole con todo porque el fútbol me apasiona y siempre doy todo en la cancha”, comenta Tomás, quien es hincha de Real Madrid y admira a Sergio Ramos.