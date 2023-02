¡Se sabía! Lionel Messi gana su segundo premio The Best

Era de esperarse. Lionel Messi fue el ganador de los premios The Best, gala que se hizo esta tarde en París. El argentino confirmó su favoritismo en este premio, luego de ganar con su país el Mundial de Qatar 2022, en donde también fue escogido como el mejor jugador de este torneo. Es el segundo premio The Best que gana Messi en su carrera, el primero fue en el año 2019. Iguala a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo, quienes también lo han ganado en dos oportunidades. Esta distinción, que se le otorga al mejor jugador del año, se creó en el 2016, luego de la separación de la Fifa y la revista France Football. Lea aquí: Dibu Martínez, mejor portero del mundo en los premios The Best de la FIFA