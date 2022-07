Se jugarán ocho juegos este fin de semana en la Copa de Verano

Un total de ocho partidos partidos se disputarán este fin de semana en la Copa de Verano de Béisbol Sub-23 y Mayores en Bolívar, que cuenta con el concurso de de diez equipos.

Hasta novenas de Marialabaja y Turbaco son las únicas invictas con dos victorias cada una.

El certamen es coordinado por la Federación Colombiana de Béisbol y cuenta con el auspicio de Alpina y Cerveza Andina.

Este sábado se realizarán cuatro partidos en Malagana, Mahates, Turbaco y Cartagena, todos a las 2 de la tarde.

En el estadio de Malagana se realizará un soberbio clásico entre Marialabaja y Malagana.

En Mahates, Sincerín visita a Mahates. En el estadio Abel Leal Once de Noviembre se medirán por primera vez Tractores y Leopardos.

En el estadio Rafael Naar, Turbaco recibe a Pelota Caliente.

El domingo: 1 a m., Arjona vs. Pelota Caliente; Leopardos vs. Marialabaja; Mahates vs. Malagana; Tractores vs. Sincerín.