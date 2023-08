Se fue Nelson Abadía de la selección Colombia de fútbol femenino: ¿Por qué?

No se entiende, no se cree, no cae bien la noticia.

Y es que cuando se alcanza algo grande, como lo que consiguió la selección Colombia de fútbol femenino, que llegó hasta cuartos de final en el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda, lo más lógico es que se le brinde continuidad a un proceso, que se le respalde, que aparezcan más garantías. Selección Colombia Femenina, con la frente en alto y un futuro halagador

El periodista Ricardo Orrego, en Blu Radio, lanzó una ‘bomba’ que dejó a la familia del fútbol colombiano alarmada, contrariada, sorprendida.

Nelson Abadía, técnico de la tricolor, no seguirá al frente de este proceso, tras 7 años en la selección Absoluta.

Se le veía cómodo y feliz tanto a él como a sus dirigidas en el Mundial, en donde se mostraron como una verdadera familia que quería seguir llevando la bandera del fútbol femenino colombiano y ayudarlo a salir adelante.

Pero al parecer tanta felicidad no era cierta. Orrego dijo que hay dos versiones de la salida de Abadía, que está por confirmase. “El seleccionador saldría ante la posibilidad de tomar una “nueva alternativa”, especialmente, “por el llamado por parte de la federación mexicana de fútbol para asumir ese reto”. Y el otro motivo habla de “diferencias profundas con la base de la Selección Colombia”.