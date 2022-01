Se fue un grande. ¡Paz en la tumba de Bernardo Caraballo!

Este viernes, en horas de la tarde, familiares, algunos amigos y unos cuantos entrenadores y exboxeadores le dieron la despedida a ‘El Beny’ o ‘El Venado’, quien fue todo un ídolo del boxeo colombiano.

El sol salió en todo su esplendor, tanto que la estatua de Bernardo Caraballo, situada en el coliseo que lleva su mismo nombre tenía un brillo especial. Lea aquí: Mi papá fue nuestro superhéroe: Roy Caraballo

Sí. En el último adiós de Bernardo Caraballo algo sí quedó claro en el ambiente, entre los entendidos: “Después de Pambelé, Caraballo ha sido el mejor de toda la historia”.

Ese era el mismo comentario que hacían quienes se acercaron a su último recorrido, ese que se inició a las 2:15 de la tarde en el Coliseo Bernardo Caraballo, tomó como primer rumbo el barrio Torices, calle La Paz para luego terminar en el cementerio de Manga, en donde finalmente, en medio de aplausos y lágrimas, se realizaría su sepelio.

Las palabras sabias del ‘Pambe’

Antonio Cervantes ‘Kid Pambelé’, el campeón de campeones, el más grande de todos los tiempos, asistió para darle el último adiós a alguien a quien siempre tuvo en su corazón.

Su llegada al coliseo Bernardo Caraballo acaparó la atención de todos. ‘El Pambe’ antes de ir al féretro del ‘Beny’ se topó en el camino con el reconocido periodista Eugenio Baena, a quien le dio un fuerte abrazo y le dijo sin titubeo alguno.

“Mira tú eso Baena, se fue el compadre, mi hermano, me ayudó mucho cuando yo no era nadie, me dio posada en el patio de su casa en Torices cuando yo más lo necesitaba. Era un genio, ese boxeaba mejor que yo mil veces. Si él hubiese tenido la pegada que yo tuve, todavía fuera campeón del mundo”.

Bernardo Caraballo Jr, quien hizo unos pininos en el boxeo, pero el que finalmente tomaría otro rumbo (ahora es camillero de la Clínica San José), afirmó que: “No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo, se fue mi viejo, era la alegría de la casa. Nos enseñó muchísimo, ayudó a mucha gente, fue un tipo maravilloso no solo porque fue un gran boxeador sino por la persona que fue”.